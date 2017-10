Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 11/10/2017

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras

Aproveitando nossa entrada no mês Outubro Rosa e posteriormente Novembro Azul, não podemos deixar de chamar atenção sobre a relação alimentos, estilo de vida e aumento do número de câncer.

Já reparou a incidência dos casos de câncer? Reparou que aumentou?

O chamado mal do século pode estar sim ligado a nossa alimentação, e é ai que mora o perigo!

Muito se fala sobre alimentação, tratamento, e dificuldades em vencer a doença. Mas então porque não prevenir para que a doença não aconteça?

É preocupante, pois nosso povo está acostumado a comer de tudo sem pensar no depois, e a prevenção é muito importante! Não espere tudo virar uma bola de neve para começar os seus hábitos saudáveis, previna-se, é simples!

- Passe longe de alimentos INDUSTRIALIZADOS. Não só pra quem já tem câncer, mas para todas as pessoas. Eles só fazem mal!

-Alimento de verdade você encontra na feira, no hortifruti e no açougue. No supermercado encontramos, em maioria, produto alimentício e não alimento.

-Evite o açúcar e os carboidratos refinados. O consumo dele é pior ainda para quem já está enfrentando a doença, pois a glicose é o combustível da reprodução desenfreada das células cancerígenas.

-Refrigerantes? Jamais! Eles são os primeiros da lista do que evitar!

- Evite o uso de adoçantes, esses produtos químicos podem gerar células cancerígenas.

- Consuma vegetais cozidos no vapor e o mais crocante ( cru ) possível, assim evitando o excesso de acidez dos alimentos.

- Procure um profissional para suplementação de antioxidantes e vitamina D, elementos essenciais para a prevenção do câncer.

- Prática de atividade física melhora a sobrevida do paciente com câncer, melhora a qualidade do paciente em vigência de quimioterapia, ajuda a prevenção de surgimento de células cancerígenas.

Sobre a alimentação e estilo de vida, essas são as dicas que eu dou para vocês!

Somos o que comemos! Muita atenção pessoal, nosso estilo de vida interfere na nossa saúde!

"Que seu alimento seja seu medicamento e que seu medicamento seja seu alimento" Hipócrates 470 AC.