Por Leonardo Azambuja: médico especialista em nutrologia, ciência da fisiologia humana e longevidade saudável

publicado em 04/10/2017

Leonardo Azambuja é colunista do A Cidade e escreve todas as quartas-feiras (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Atenção, nem tudo é como parece. Refrigerantes, sucos de caixinha, chocolate em pó, doces, adoçantes, etc. Um universo de produtos com essas versões. A Indústria de alimentos entendeu a grande procura da população por facilidade e diversidade de produtos que "vendem" saúde! Cuidado!

Esses alimentos vêm classificados como “sem isso”, “sem aquilo”, mas dobram em sua composição outros itens tão nocivos e que engordam quanto o que “falta” no produto. Para substituir os açúcares, a indústria utiliza produtos os quais desconhecemos. Com nomes estranhos aos nossos ouvidos como sacarina, ciclamato, aspartame, acessulfame K, entre outros, estes alimentos industrializados são isentos de valor nutricional.

Vejamos os refrigerantes, por exemplo, eles contêm alta concentração de açúcar e sódio, que podem levar à obesidade e a problemas cardíacos. Os sabores à base de cola, em sua maioria, trazem também ácido fosfórico, que reduz a absorção de cálcio pelo organismo, o que pode enfraquecer os ossos. É um verdadeiro veneno, pois seus riscos vão muito além do aumento de peso. E engana-se quem pensa que a versão diet é mais saudável. O refrigerante diet é uma verdadeira bomba de aspartame, que, em altas doses, pode aumentar o risco de câncer. Isso mesmo, aumento de câncer!

Esses alimentos prontos não têm nada de saudável. Fuja deles! A ideia é limpar cada vez mais sua dieta, tudo natural, e se possível orgânico.

Querem ter uma vida saudável? Consuma os alimentos orgânicos ou naturais, lave-os, cozinhe-os no vapor. Faça seu próprio alimento. Isso vai melhorar sua saúde, prevenindo doenças e seus gastos vão diminuir muito, além de melhorar a sua qualidade de vida.

Lembre-se, você é aquilo que você come! O alimento é seu primeiro remédio.

Tenha uma orientação profissional adequada, procure um profissional nutricionista ou médico para lhe dar maiores informações.