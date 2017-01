*Grazi Cavenaghi é consultora, coach, mentora e estudiosa sobre o comportamento humano, além de embaixadora do projeto “Escola de Você” em Votuporanga. É graduada em Matemática, Pedagogia e tem pósgraduação em Administração e Novas Tecnologias do Ensino

publicado em 31/01/2017

Recebi alguns pedidos perguntando como fazer de 2017 um sucesso utilizando os recurso que temos disponíveis hoje. Logo me veio a melhor definição de sucesso que já ouvi, que foi me apresentada essa semana pela jornalista Natalia Leite e que foi criada em 1934 pelo professor e treinador John Wooden, pela insatisfação que ele tinha ao se deparar com o comportamento dos pais dos seus alunos quando eles não tiravam A ou B, procurando a causa, como se isso fosse uma falta grave, uma falha, ou do filho ou do professor.

Isso o incomodava profundamente, assim como também me incomoda. As pessoas costumam não enxergar que cada um é único e tem inteligências diferentes. John queria que os alunos sonhassem e lutassem por algo a mais que um A em uma avaliação de inglês ou um primeiro lugar em alguma competição atlética.

Buscando então ser melhor e ajudar os alunos, ele procurou uma definição de sucesso, e só encontrou coisas do tipo: ter dinheiro ou ser famoso. Inspirado pelos ensinamentos de seu pai, ele chegou a sua definição de sucesso: “sucesso é a paz de espírito obtida somente através da satisfação própria em saber que você se esforçou para fazer o melhor que foi capaz”.

E ele ainda criou uma pirâmide do sucesso, onde no topo temos a fé e a paciência. Percebemos que não existe uma receita pronta, pois somos seres únicos. Eu diria que você deve se conhecer e se comprometer com você, pois tudo funciona se fizer o que deve ser feito. Somos os responsáveis por fazermos os nossos sonhos realidade.

Então se você espera que 2017 seja o “seu ano” é necessário agir com muita excelência, dar o seu máximo dentro de seus habilidades. Ainda lembrando o nosso querido John, podemos usar três de suas regras de ouro: 1) Ordem: seja organizado, desde as coisas simples de sua casa até o seu modo de vestir. 2) Pontualidade: seja pontual com seus compromissos, desde ao iniciar até ao acabar. 3) Não critique quem está ao seu lado: faça você o seu melhor.

E para completar esse “seu ano” com muito sucesso, tenha como seu maior competidor você mesmo. Seja hoje, sempre melhor que ontem.