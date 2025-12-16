Anote aí

publicado em 27/12/2025

Sgto. Marcos Moreno poderá ser o fiel da balança em 2026. Parece que ele está em baixa com a prefeitura (Foto: Assessoria)

As festas continuam e nesse período os embates políticos são esquecidos. Todavia, a virada do ano vai levar algumas questões pendentes hoje para 2026. Na Câmara o ano termina na balança para o sgto. Marcos Moreno. O seu voto contrário ao projeto do prefeito sobre a mudança na área azul ainda não foi bem digerido pelo gabinete.Na última sessão do ano, o vereador líder do prefeito na Câmara votou no bloco que rejeitou o projeto que determinava a implantação da cobrança digital na área azul. O fato causou estranheza e escancarou uma situação delicada para o Executivo na Câmara Municipal. Recorda-se que o vereador Marcos Moreno, líder do prefeito, estava cotado para assumir a Secretaria de Trânsito.Diante do exposto, os comentários de rua são de que 2026 tende a ser diferente para a postura política daquele vereador. As apostas são de que ele já está descartado para o cargo de secretário e que também não deve ostentar o posto de líder do prefeito na Câmara. Ou alguém tem dúvidas?