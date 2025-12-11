Anote aí

publicado em 24/12/2025

Lia Marques, a quem agradecemos pela lembrança (Foto: Redes sociais)

Muitos procuram, neste ensejo, numa reflexão serena, fazer um balanço do ano que passou; outros já avançam no tempo, procurando antever o que 2026 está a lhes reservar: há também os que apenas se preocupam em esquematizar como passar as festas do fim do ano.Mas existem, também, nesta ciranda da vida, aqueles que procuram se lembrar do Aniversariante de 25 de dezembro, não olvidando, em seus pensamentos e meditações, ter sido Ele a origem de tudo.Precisamos, como cristãos, antes e acima de tudo, nos lembrar do Aniversariante do Natal. Lembrar e agradecer, lembrar e pedir perdão. Agradecer tudo aquilo o que nos deu, a oportunidade que nos oferece de viver intensamente no caminho que nos apontou para novas e corretas direções.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.