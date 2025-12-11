Feliz Natal,
Lia Marques, a quem agradecemos pela lembrança (Foto: Redes sociais)
Muitos procuram, neste ensejo, numa reflexão serena, fazer um balanço do ano que passou; outros já avançam no tempo, procurando antever o que 2026 está a lhes reservar: há também os que apenas se preocupam em esquematizar como passar as festas do fim do ano.
O Menino,
Mas existem, também, nesta ciranda da vida, aqueles que procuram se lembrar do Aniversariante de 25 de dezembro, não olvidando, em seus pensamentos e meditações, ter sido Ele a origem de tudo.
Assim,
Precisamos, como cristãos, antes e acima de tudo, nos lembrar do Aniversariante do Natal. Lembrar e agradecer, lembrar e pedir perdão. Agradecer tudo aquilo o que nos deu, a oportunidade que nos oferece de viver intensamente no caminho que nos apontou para novas e corretas direções.
