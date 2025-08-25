Repercussão,
Os atos bolsonistas nas capitais surpreenderam pelo número de participantes. Os próprios organizadores se manifestaram impressionados. (Foto: Estadão)
Como não poderia deixar de ser, a semana começou com a repercussão dos atos de protestos bolsonaristas. Na data emblemática do “Dia da Independência” não faltaram críticas ao governo Lula e aos ministros integrantes do STF- Supremo Tribunal Federal. O público que compareceu nos atos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro surpreendeu.
Brasília,
As manifestações na capital federal ocorreram de forma paralela. De um lado bolsonaristas exigiam anistia e defendiam a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do outro, grupos antibolsonaristas protestaram contra isso, exigindo que Bolsonaro seja responsabilizado judicialmente pelos seus atos.
Lula,
Já o presidente, em Brasília, declarou que o “país não será colônia”. A sua fala foi interpretada como resposta às sanções e ao apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro.
*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.