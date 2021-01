Anote Aí

Contra fatos não há contestação. Veja, de pé, o ex-prefeito Dado deixando o plenário da Câmara Municipal, enquanto na direita, observe que o novo prefeito Jorge Seba ainda se encontrava na Tribuna. Se alguém cometeu falha não foi o jornal A Cidade. (Foto: Reprodução TV Unifev)

A notícia repercutiu ontem. Marcelino Poli, ex-secretário municipal de Cidades na administração passada, acaba de ser convidado (e já aceitou) para ocupar o cargo de chefe de gabinete na Câmara.Marcelino tem tudo para se dar bem na Câmara. Ele sempre foi um assíduo frequentador das sessões ordinárias e com isso sempre teve um excelente relacionamento com os vereadores. O seu perfil encaixa direitinho com o cargo: humilde, atencioso e respeita sempre os seus limites.Falando na Câmara, o novo presidente Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia, foi o nome mais comentado da sessão de posse dos eleitos. Muitos o censuraram por não ter concedido a palavra ao ex-prefeito Dado. Outros, no entanto, opinam que ele apenas seguiu o que determinava o protocolo.