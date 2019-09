Anote Aí

publicado em 28/09/2019

Tempo de comércio

Nada a ver com a crise econômica que assola este país. Mas tudo a ver com o tempo de serviço. Algumas lojas tradicionais do comércio de Votuporanga estão sendo desativadas em vista da merecida aposentadoria dos seus proprietários.

Para a história,

Já não temos mais a tradicional loja de tecidos, a Casa Globo, “seo” Luiz, na rua Pernambuco. A Loja Central, do Massem Saloume, também encerrou atividades recentemente. E agora nos chega a notícia de que a Bambi, do Carlos e Nancy Gorayb, já determinou o prazo para o encerramento das atividades.

A Bambi

Recentemente a Bambi comemorou os seus 50 anos de atividades no nosso comércio. A loja conquistou uma enorme clientela e sempre ocupou o seu espaço em prédio próprio no alto comércio da rua Amazonas. Carlos e Nancy comemoraram o sucesso que tiveram, mas entendem que agora é a hora de parar.

Ponto nobre

Vale destacar que todas lojas desativadas pelos seus proprietários são localizadas no alto comércio da cidade e estão tendo os seus pontos locados para novos empreendimentos. O ponto da Bambi também, segundo consta, já tem pretendente, graças a localização privilegiada.

Nossa Casa

Mudando de assunto, chama atenção o fato de algumas cidades populosas como Votuporanga, Fernandópolis, Jales e até mesmo Rio Preto, estão “de fora” do programa “Nossa Casa”, lançado nesta semana pelo governador João Doria e que prevê a construção de 60 mil casas populares até o ano de 2022.

Proposta

O fato de “ficar de fora” nesta primeira etapa não significa que os municípios não relacionados nesta primeira etapa já estão descartados. Consta que a quantidade de unidades habitacionais em uma futura parceria vai depender de quantos terrenos o município vai oferecer. A possibilidade de ainda estar no programa é real.

Dando as cartas

O deputado estadual da nossa região, Itamar Borges (MDB), sentiu nesta semana o seu prestígio dentro do partido. É que na condição de vice-presidente estadual do partido ele comandou a reunião de setembro, substituindo o presidente Baleia Rossi, que esteve impossibilitado de comparecer ao encontro. Itamar postou o seu comando nas redes sociais.

Revelação Trágica

Repercute a revelação do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot que afirmou que no momento mais tenso de sua passagem pelo cargo, chegou a ir armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal, com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes.

A frase

“Não ia ser ameaça não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele (Gilmar) e depois me suicidar”, afirmou Janot que está prestes a lançar o livro “Nada menos que Tudo”, que conta a sua trajetória na Procuradoria Geral da República.

PF

Por falar em Janot, a Agência Brasil noticiou que a Polícia Federal (PF) realizou na tarde de ontem uma ação de busca e apreensão na casa e no escritório do ex-procurador-geral da República Rodrigo, em Brasília.

STF

As buscas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorreram após Janot afirmar, em entrevista, que chegou a ir armado com um revólver ao STF com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar. O fato teria ocorrido em 2017.

