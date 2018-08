Anote Aí

publicado em 26/08/2018

Cota

Você sabia que dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostraram que uma em cada seis listas de candidatos nas eleições proporcionais (deputados estaduais e federais), apresentadas por partidos e coligações em todo o país, não cumpre a cota de candidaturas femininas? De acordo com os registros, 123 das 741 chapas registradas é composta por menos de 30% de candidatas.









Regularizar

Por isso, o TSE deu um prazo para os partidos e eles precisaram regularizar o número de mulheres nas listas dos partidos até o dia 17 de setembro. O TSE foi claro em dizer que caso a proporção de candidaturas femininas fique abaixo do limite mínimo de 30% estabelecido por lei, os partidos serão intimados a substituir candidatos homens por candidatas mulheres ou, ainda, cancelar o registro de candidaturas masculinas para que, assim, a proporção das candidaturas femininas alcance o mínimo legal.









1997

A cota para mulheres foi instituída em 1997 na Lei das Eleições, mas se tornou mais restritiva em 2009, quando uma mudança no texto deixou claro o caráter compulsório da medida. Neste pleito, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal, passou a existir também a obrigação de destinar 30% dos recursos financeiros para candidatas.









Negros

Ainda com relação a eleições, o percentual de candidatos negros cresceu este ano em relação ao último pleito presidencial, em 2014. Os dados também são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e apontam que das mais de 28 mil pessoas concorrendo a um cargo eletivo neste ano, quase 12,9 mil se declaram como pardas ou pretas, o que corresponde a 46,2% do total. Já 52,7% dos candidatos se declaram brancos.









Em 2014

Há quatro anos, 44,3% dos candidatos eram negros e 55% eram brancos — um aumento de 1,9 ponto percentual para os negros e uma queda de 2,2 pontos percentuais para os brancos. Não é possível comparar com eleições anteriores, já que os dados de cor de pele dos candidatos não eram contabilizados antes de 2014.









Partidos

O PCdoB, por exemplo, é o partido com mais negros (55,7% dos candidatos pardos ou pretos). Apesar disso, o percentual ainda não atinge o da população brasileira, de 55,9%. Além do PCdoB, apenas um outro partido, o PSTU, tem menos brancos que o país. Mas nenhuma sigla tem mais negros que a proporção nacional.









Muita gente

Um grande número de pessoas prestigiou o lançamento oficial da campanha eleitoral do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O encontro ocorreu no Votuporanga Clube. Na rua, bandeiras e mensagens em apoio ao parlamentar.









Líderes

Como já esperado, foi grande o número de lideranças no ato. De acordo com o próprio Carlão, mais de 70 prefeitos e 200 vereadores participaram do encontro, o que demonstrou o prestígio do deputado estadual em Votuporanga e região.





Parceiros

Entre os parceiros destacados por Carlão, estava o candidato a vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM). O deputado votuporanguense disse estar muito feliz com a presença de Rodrigo, que sempre o apoiou bastante e colaborou com as iniciativas para o município e região.









Marão

O ex-prefeito Junior Marão foi o primeiro a discursar no evento de Carlão Pignatari. Juninho destacou a importância do deputado do parlamento estadual e antiga parceria de ambos em busca de melhorias para Votuporanga.









Legisladores

Vereadores de Votuporanga estiveram em peso no lançamento da campanha de Carlão. Emerson Pereira, Marcelo Coienca, Sílvio Carvalho (o Silvão), o presidente da Câmara, Osmair Ferrari, entre outros marcaram presença no evento.