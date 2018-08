Anote Aí

publicado em 16/08/2018

Lançamento

O deputado federal Floriano Pesaro (PSDB) terá a sua candidatura a reeleição oficialmente lançada em Votuporanga no próximo sábado. O acontecimento será às 10h30, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga. A candidatura de Floriano tem a simpatia de influentes lideranças locais.









Apoio

Entre os apoiadores da candidatura de Floriano Pesaro está o ex-prefeito de Votuporanga Junior Marão. Como se recorda, Floriano ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Social no governo de Geraldo Alckmin. Ele tornou-se amigo muito próximo de Junior Marão e sempre marcou presença nos eventos sociais e políticos da cidade.









Novo presidente

O advogado Aldevir Francisco Brunini é o novo presidente da Associação Italiana. Ele foi empossado em concorrida assembleia realizada na noite da última terça-feira, na sede da entidade. A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho Deliberativo, João Barbin.









Missão cumprida

Na oportunidade, Bernadete Bernardeli deixou o comando da Associação Italiana apresentando um balanço de atividades realizadas. Além de melhorias na sede (Stanza La Belle Itália), Bernadete relatou uma série de entidades assistenciais que foram beneficiadas durante sua gestão.









Falando nisso,

Os convênios firmados pela Fundação Educacional de Votuporanga com as entidades filantrópicas da cidade repercutiram na reunião da Associação Italiana. O associado Jonas Rodrigues enalteceu o trabalho do presidente da FEV, Celso Luiz Alves dos Santos. Para ele, as entidades estão recebendo uma ajuda num momento crítico da economia.









Utilidade Pública

Por outro lado, o cartorário Antonio Carlos Mainardi informou que a Associação Italiana deixou de ser entidade de “Utilidade Pública”. O pedido para a mudança foi da própria Associação em vista de alterações processadas no seu estatuto. Coube ao vereador Meidão cuidar na Câmara da tramitação do processo.









Reforma na praça

Mudando de assunto, a prefeitura está anunciando a reforma das três principais praças da cidade: Fernando Costa, São Bento e Santa Luzia. Duas delas (Santa Luzia e São Bento) carecem de reformas há muito tempo e a Praça Fernando Costa passa por obras a cada prefeito que passa pela cidade.









Troca o piso

Nos últimos tempos a reforma na praça “Fernando Costa” virou gozação. Quando prefeito Carlão mudou o piso da praça central, diziam que era calçada ecológica. Todavia, as mulheres de salto alto evitaram passar por ali. Junior Marão mudou de novo.









Mais reformas

A reforma da praça central na gestão Junior Marão foi sentida até na posse do bispo. Na cerimônia de posse de dom Moacir, muita gente para chegar na igreja acabou chutando pedras. É que as reformas processadas pela prefeitura não deram tempo de ser concluídas na instalação do Bispado.









Pedras portuguesas

Agora, a reforma programada pelo governo de João Dado prevê a recuperação do piso da praça da matriz, com aplicação de 800 metros quadrados de pedras portuquesas. A obra será feita pelo lado da rua São Paulo, nas proximidades do setor de embarque da circular.









O projeto

Assim como das reformas anteriores, o traçado da praça central não será alterado. A sua construção é dos anos 60 da administração do prefeito Nabuco. Na época, com fonte luminosa e bancos redondos, tornou-se modelo e orgulho da população.









Posição contrária

O prefeito Junior Marão chegou, num passado recente, a projetar a construção de um estacionamento subterrâneo e o jardim suspenso, na praça “Fernando Costa”. O projeto era bastante ousado. Dizia-se com traços europeus. Mas o prefeito esbarrou num manifesto de moradores tradicionais da cidade que chegaram a fazer o “abraço” da praça contra o estacionamento. Cauteloso, Juninho cancelou a obra.









AMA

Mudando de assunto, a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), entidade que reúne mais de 100 prefeitos da região, está realizando o seu congresso anual, no Hotel Ipê, em Cedral. O evento começou ontem e termina amanhã. Na pauta a palestra de três secretários do governo de Márcio França, entre eles os titulares das pastas de Cultura, Desenvolvimento Social e João Cury Neto, expulso do PSDB por haver aceitado a pasta da Educação do atual governador.









