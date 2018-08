Anote Aí

publicado em 15/08/2018

Câmara

A 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vot-uporanga, na noite de anteontem, foi tranquila e repleta de homenagens. A reunião contou com a presença da delegação da cidade, que foi vice-campeã nos Jogos Regionais sediados no município, e, por conta disso, teve casa cheia.





Mineiro

Quem recebeu inúmeros elogios foi o secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, pela organização de Votuporanga nos Jogos e também pelo bom desempenho da delegação, que perdeu somente para São José do Rio Preto na classificação geral.





Cerimonial

Na homenagem, membros de diversas modalidades que conquistaram medalhas na competição foram até a frente posar para as fotos e receber o Voto de Congratulação proposto pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD). A “convocação” dos atletas foi feita pelo “cerimonialista” Mineiro, que não fez feio.





Troféus

Troféus e mais troféus deram um ar interessante à Câmara Municipal na noite de anteontem. É que a delegação levou as premiações para a sessão, e os símbolos das vitórias foram exibidos com orgulho pelos competidores. Eles levaram ainda as muitas medalhas conquistadas no Regionais.





Outra

Em uma Sessão Ordinária marcada por homenagens, outra que se destacou foi a destinada ao primeiro-sargento Heroito da Silva Cursino Gomes, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga. O Voto de Congratulação foi oferecido pelo vereador Marcelo Coienca (MDB).





Atividades

De acordo com Marcelo, o Voto é por conta das diversas atividades realizadas por Heroito na cidade. O legislador lembrou que o chefe de instrução o Tiro de Guerra, com a sua experiência de vida no serviço militar, iniciou um trabalho que conciliava o serviço militar com a vida cotidiana de seus atiradores, tornando-os uma tropa coesa e comprometida com a missão de civismo e cidadania.





Justa

Na visão do vereador, nada mais justo do que a Casa de Leis “externar a mais merecida homenagem ao primeiro-sargento Heroito pelos relevantes serviços prestados à frente desta nobre instituição”.





Justa, sim

E, convenhamos, a homenagem é sim bastante justa. Sabe-se que Heroito da Silva Cursino Gomes realiza a sua obrigação muito bem e, melhor, faz muito além do que é seu dever. O militar faz questão de participar da comunidade votuporanguense com ações que agradaram bastante.





De saída

Não, não é o título da nota final da coluna, é que o primeiro-sargento Heroito está praticamente de saída da cidade. Em discurso de agradecimento na tribuna da Câmara, o chefe de instrução explicou que normas estabelecem o tempo de dois anos de trabalho em cada município, por isso ele deixará Votuporanga.





Presidente