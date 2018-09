Anote Aí

publicado em 13/06/2018

100 anos

Neste 13 de junho, Dia de Santo Antonio, uma das personalidades mais estimadas em Votuporanga está completando o seu centenário de vida. Trata-se do agrônomo dr. Antonio Carvalho que tem uma vida dedicada às causas da agricultura nesta região e com um envolvimento marcante no desenvolvimento da cidade.





Carvalho

O dr. Antonio Carvalho costuma contar para os amigos que ele chegou em Votuporanga por volta de 1950 para ficar dois dias na cidade, fazer um levantamento agrícola e voltar para casa. Mas não voltou e não conseguiu sair mais daqui.





Casa da Agricultura

Por muitos anos, o dr. Antonio Carvalho respondeu pela então chefia da Casa da Lavoura. Foi um rotariano atuante e sempre respeitado em todos os movimentos que visaram o progresso do nosso município. O pessoal mais antigo sabe do seu envolvimento comunitário.





Tudo pago

Mudando de assunto, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, gastou R$ 279,9 mil na sua recente viagem a países asiáticos, o que incluiu despesas em hotel 7 estrelas. A notícia está no site www.metropoles.com





Amigos, amigos

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) divulgou no Face foto que ele aparece ao lado ex-secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro (PSDB). Os dois estiveram juntos numa apresentação de alunos numa Faculdade de Rio Preto. Itamar e Floriano são pré-candidatos a deputado. Itamar estadual e Pesaro federal.





Rodrigo

O deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) é alvo de especulações políticas. Conforme divulgado, havia expectativa dele assumir como pré-candidato a vice-governador na chapa de João Doria (PSDB), na próxima sexta-feira. Agora, notícias procedentes de Rio Preto, dão conta de que os tucanos da região descartam esta possibilidade, “mas admitem que o DEM vai fechar apoio ao PSDB”. Nessa hipótese, Rodrigo volta a ser candidato a deputado federal.





Falando nele...

João Doria, pré-candidato ao governo de SP, apesar de renunciar o cargo de prefeito da capital, ele continua “dando as cartas”. Consta que “contratou” a cantora Anitta para o Carnaval em São Paulo em 2019. No Face, tem o vídeo de Doria ao lado da cantora.





Tanabi

O prefeito de Tanabi, Norair Silveira (PSB), está enrolado com a Comissão Processante aberta contra ele na Câmara Municipal. Por 2 votos a 1, na sessão de segunda-feira passada, os vereadores da Comissão decidiram continuar a apuração da denúncia.





Juninho

Na sessão em que foram aprovadas as contas do ex-prefeito Junior Marão (PSDB), anteontem, os vereadores destacaram a administração do ex-prefeito. Foi uma enxurrada de elogios para Juninho e seus feitos.





Paizão

A forma serena de administrar foi muito elogiada, e chagaram a chamar o Juninho de paizão pela forma com que ele lidava com as situações. Disseram ainda que o ex-prefeito vai voltar. Será?





Mizuno

Tirando a questão da Área Azul, a sessão foi tranquila e sem nada demais para chamar a atenção, só um vereador atraiu os olhares por estar de paletó e de tênis, um da marca Mizuno. Eu, hein?!





Cachorro