Anote Aí

publicado em 10/06/2018

Apertem os cintos

Para quem acha que o projeto do voo comercial Votuporanga/São Paulo já está descartado é bom começar a planejar a sua próxima viagem. O vice-prefeito Renatão Martins trabalha em silêncio e guarda números que podem viabilizar a decolagem da Passaredo a partir de Votuporanga.





Fazendo as contas

Renatão fez um levantamento junto as prefeituras da região e apurou que são aproximadamente 200 viagens mensais com destino a São Paulo ou Brasília. Outro número considerável foi apurado entre os industriais associados da Airvo. Antes de consultar outros segmentos, ele já calcula que pelo menos 250 passageiros mensais estariam assegurados.





Voo rasante

De posse dessa estatística e somado a outras categorias que virão, Renato Martins já pensa em um novo encontro com diretores da Passaredo. Ele aposta que se viabilizar o projeto apresentado recentemente, com destino a Ribeirão Preto e Guarulhos, outros horários alternativos devem surgir naturalmente.





Carlão

Mudando de assunto, as lideranças políticas locais dão como certa a reeleição do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Os mais chegados nele falam com entusiasmo da sua estrutura de campanha e apostam que o votuporanguense não corre risco.





Os federais

Por outro lado, está havendo uma queda de braço, no bom sentido, entre Carlão e Junior Marão na disputa para deputado federal. Carlão declara apoio a Fausto Pinato (PP) e Junior Marão vai de Floriano Pesaro (PSDB). Pelo que se ouve nas rodas políticas, os dois candidatos aparecem bem na lista dos prováveis eleitos. E Votuporanga estaria bem servida.

Dado

Já o prefeito João Dado sente-se confortável com a possibilidade de boa votação no município para Pinato e Floriano, de quem é amigo e deve gentilezas. Além deles, o prefeito também tem outros compromissos políticos. Não é segredo que na administração, Dado foi contemplado com emendas parlamentares de diferentes deputados.





Importante

Bastante oportuno o esclarecimento assinado pelo engenheiro Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário estadual de Transportes, diante de denúncias contidas nas páginas da revista Veja que chega as bancas neste fim de semana. Laurence é daqui e quem conhece a sua origem e sua formação sabe da sua seriedade profissional.





Passou longe

Quem leu o seu o artigo intitulado “Passou Longe”, publicado ontem, neste jornal, por certo vai acompanhar a reportagem da revista com outros olhos e conhecimento de causa. Laurence antecipou a sua defesa, expondo cada tópico da matéria com o conhecimento de causa de quem fez tudo com absoluta seriedade.





O alvo

Conforme o próprio Laurence sugere no seu artigo, a matéria da revista desta semana dá sinais claros de intenção política. Segundo ele, a meta é atingir a candidatura do presidenciável Geraldo Alckmin de quem Laurence foi um fiel seguidor.





Economia

Ao ser convidado para presidir a reunião desta semana no Rotary Clube “8 de agosto”, o empresário Walmir Dornelas procurou ouvir os seus pares sobre o momento econômico do país. De acordo com informações, como era de se esperar, o balanço não foi nada otimista.





O caos

Aguinaldo Giolo, presidente da Airvo, foi um dos que foram ouvidos na reunião. Ele pintou um quadro crítico do setor. Consta que algumas indústrias do parque industrial de Votuporanga e Valentim Gentil estão em estado caótico. Também opinaram sobre o momento econômico, Toni Haddad e Renato Martins. Eles têm o mesmo sentimento. A coisa está feia.





O frete

A greve dos caminhoneiros da semana passada começa a refletir na economia. E o resultado não é nada animador. Para os empresários, o custo do imposto criado pelo governo para ajudar a categoria dos caminhoneiros não vem surtindo o efeito desejado. Com o aumento de impostos, o frete de cargas para determinadas regiões do país inviabiliza o negócio.





Repercussão

Dono de indústria em Valentim Gentil, o empresário Maurício Barreto também reclamou do custo do frete para o setor. De passagem pela redação do A Cidade, ele comentou que cargas para o nordeste, por exemplo, tiveram um aumento de custo significativo.





Novas casas

Maurício, além da indústria, está focado num outro segmento comercial. Ele e seu irmão Carlinhos pilotam com muito sucesso o projeto habitacional “Residencial Barreto”, hoje com unidades construídas em diversos municípios da região. Esse projeto dos Barreto tem correspondido pelas vantagens propostas diante da concorrência.





