publicado em 27/05/2018

Novos rumos

A greve dos caminhoneiros e suas consequências mudaram as notícias da semana. Pouco se falou sobre agenda dos pré-candidatos. A maioria deles também tem evitado se manifestar sobre o movimento grevista. Todos em compasso de espera.









Pinato

Ao se declarar que "compra a briga com os caminhoneiros", o deputado Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis, entrou numa encruzilhada. Amigo pessoal do presidente Temer, o parlamentar vai encontrar dificuldades em fincar o pé em duas canoas. Se estiver com o presidente, ele terá dificuldades em apoiar a greve.









Rotina

Apesar do reflexo do desabastecimento de mercadorias que já se faz notar na cidade, Votuporanga mantém a sua rotina de vida normal. Ontem houve passeata pela manhã envolvendo veículos e motociclistas em apoio à reivindicação dos caminhoneiros.









Câmara

O legislativo votupo-ranguense realiza sessão ordinária amanhã e, certamente, a greve dos caminhoneiros deverá ser a tônica dos pronunciamentos na tribuna. Mas existem matérias de interesse do município na pauta dos trabalhos.









Falando nisso,

Passado o transtorno da cassação do vereador Hery Kattwinkel, os trabalhos legislativos tendem a seguir com normalidade. Algumas etapas verificadas no campo jurídico, com relação ainda ao episódio da cassação, não devem ser comentadas na Câmara. É isso que se ouve nos bastidores.









Em casa

Conforme já registrado nesta coluna, a situação está tão calma na Câmara que nem as rotineiras viagens de "interesse do município" em busca de emendas parlamentares rumo a Brasília e São Paulo tem sido feita nos últimos tempos. Seriam medidas econômicas?









Assim,

Pelo andar da carruagem, o presidente Osmair Ferrari poderá bater o recorde de devolução de dinheiro do Legislativo para o Executivo neste final de ano. Diga-se de passagem, é o seu último ano como presidente da Casa.









Eleição

Nos bastidores da Câmara já se articula a eleição da nova mesa diretora. A eleição é em dezembro e a posse na primeira sessão de 2019. Especula-se que até nesse sentido a Câmara está tranquila. A tendência é de chapa única.









A volta do decano

O vereador Meidão, decano dos vereadores, tem se apresentado como candidato único. Se confirmar, esta não será a primeira vez que ele vai presidir o Legislativo.









Passaredo

Mudando de assunto, a reunião de representantes da comunidade, liderada pelo prefeito João Dado e o vice Renatão, com representante da empresa aérea Passaredo, na última terça-feira, continua repercutindo. A pauta foi a implantação de uma linha aérea Votuporanga/S.Paulo.









Boa vontade

Se depender do empenho das lideranças políticas locais, a Passaredo poderá operar em Votuporanga. Todavia, o negócio não está tão próximo como se imagina. O fato da empresa aérea condicionar 1.000 passageiros/mês assustou a plateia.









Apoio

Na área oficial, o vice-prefeito Renato Martins é quem está pilotando esse projeto de dotar Votuporanga de uma linha aérea, a princípio bem-encaminhado com a Passaredo. Mas existem outros apoiadores incansáveis nesse projeto, entre eles o ex-prefeito Junior Marão e Ornélio Capolim.









